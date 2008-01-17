В «Укргаз-Енерго» пояснили, звідки взявся борг

Спільне підприємство "ЗАТ «УкрГаз-Енерго» заявляє, що заборгованість перед компанією RosUkrEnergo AG за поставлений природний газ пов`язана з початком підготовки до наступного опалювального сезону і буде погашена в мінімальні терміни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар «УкрГаз-Енерго» Віталій КИСЕЛЬ.

"Сума заборгованості «УкрГаз-Енерго» обумовлена додатковою закупівлею значних обсягів газу в підземних сховищах України в компанії RosUkrEnergo", – сказав він.

При цьому В.КИСЕЛЬ додав, що, "зважаючи на світові тенденції подорожчання енергоносіїв, СП купує ці обсяги для подальшого забезпечення газового балансу України і безперебійного газопостачання національних споживачів в опалювальному сезоні 2008-2009 року".

"Погашення заборгованості буде проведено в максимально стислі терміни за рахунок надходжень від продажу відібраного з ПСГ газу на умовах стовідсоткової передоплати, а також кредитних коштів, що залучаються", – зазначив В.КИСЕЛЬ.

Також він додав, що у зв`язку із значним розміром додаткових витрат «УкрГаз-Енерго» нагадує своїм споживачам про необхідність забезпечення належних розрахунків за природний газ, що поставляється. Особливе занепокоєння СП викликає те, що підприємства НАК «Нафтогаз України», починаючи з третьої декади грудня 2007 року, повністю припинили оплату за поставлений газ.

Нагадаємо, 16 січня RosUkrEnergo AG з посиланням на виконавчого директора компанії Костянтина ЧУЙЧЕНКА заявила про прострочену заборгованість ЗАТ "УкрГаз-Енерго" за поставлений газ у розмірі 830 млн. дол.

Як повідомило УНІАН джерело в НАК "Нафтогаз України", заборгованість "УкрГаз-Енерго" перед RosUkrEnergo виникла через борги НАК "Нафтогаз України" перед "УкрГаз-Енерго", сума яких більше заявленої RosUkrEnergo. При цьому співрозмовник агентства не уточнив суми боргу НАК "Нафтогаз України" перед "УкрГаз-Енерго" і за який період виник цей борг.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2007 року вже виникали проблеми з оплатою українськими споживачами газу, що поставлявся в країну. Так, "Газпром" пригрозив припинити постачання газу в Україну у зв`язку з її заборгованістю в розмірі 1 млрд. 300 млн. дол. Борг, зокрема, був сформований за рахунок заборгованості "УкрГаз-Енерго" перед RosUkrEnergo в розмірі понад 1 млрд. дол. 31 жовтня RosUkrEnergo офіційно повідомило, що ЗАТ "УкрГаз-Енерго" повністю розрахувалося з ним з боргами за постачання газу в 2007 році. У листопаді 2007 року RosUkrEnergo повністю розрахувалося з боргами перед "Газпромом".

На сьогодні постачальником усього газу в Україну є швейцарський трейдер RosUkrEnergo (50% - у "Газпрому", 50% - у Centragas Holding AG). Обсяг постачань - близько 55 млрд. кубометрів. "Газпром" продає RosUkrEnergo російський і середньоазіатський газ, зокрема, туркменський. RosUkrEnergo, в свою чергу, продає змішаний газ Україні через "УкрГаз-Енерго", котре є його спільним підприємством з НАК "Нафтогаз України".

У 2007 році газ Україні постачався по 130 дол. за тисячу кубометрів, у 2008 році - 179,5 дол. Причому в балансі постачань в Україну в основному азіатський газ.