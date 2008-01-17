Ющенко надавав Черновецькому доручень до 2012 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з міським головою Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та секретарем Київської міської ради Олесем ДОВГИМ низку проблем столиці.

Як повідомляє прес-службі глави держави, зокрема, йшлося про участь у підготовці до Євро-2012. У рамках цього зобов’язання місто має побудувати новий стадіон на місці танкового заводу у Дарницькому районі.

З теми підготовки чемпіонату Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мав окремий звіт перед Президентом, зазначили в прес-службі.

Також глава держави отримав інформацію від київської влади про хід будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро та облаштування річки Либідь. Київський голова також доповів главі держави про виконання бюджету міста на поточний рік.

Під час зустрічі також були обговорені важливі культурні проекти, що мають бути реалізовані в місті, зокрема, спорудження Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, пам’ятнику загиблому журналісту Георгію Гонгадзе тощо. За підсумками розмови київська влада отримала низку доручень глави держави.