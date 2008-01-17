У Дніпропетровську з вокзалу евакуювали пасажирів та співробітників

У Дніпропетровську вчора з приміщення залізничного вокзалу евакуйовували близько 80 пасажирів та обслуговуючого персоналу через анонімне повідомлення про замінування.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Ведуться пошуки жартівника.