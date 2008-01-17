У Дніпропетровську з вокзалу евакуювали пасажирів та співробітників

12:41, 17 січня 2008
Суспільство
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Через повідомлення про замінування

У Дніпропетровську вчора з приміщення залізничного вокзалу евакуйовували близько 80 пасажирів та обслуговуючого персоналу через анонімне повідомлення про замінування.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Ведуться пошуки жартівника.

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