«Євпаторійські маніяки» виявилися несправжніми, а справжнього ще ловлять

Кримінальну справу про маніяка, на рахунку якого вбивства молодих жінок, скоєні в Євпаторії (Крим) у середині 2007 року, передано для проведення розслідування в Головне слідче управління МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Геннадій МОСКАЛЬ повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі.

Як стверджує Г.МОСКАЛЬ, попереднє керівництво міліції автономії так і не змогло знайти «євпаторійського маніяка». «Після гучних і переможних звітів керівництва кримської міліції (попереднього керівництва міліції АРК – УНІАН) про те, що є чоловік (підозрюваний – УНІАН)… З`явився один, потім другий, третій… Сьогодні під вартою немає нікого», - підкреслив перший заступник парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю. Г.МОСКАЛЬ заявив, що новому керівництву міліції автономії фактично потрібно починати з нуля розслідування цих резонансних кримінальних справ.

«МВС забрало до Києва цю справу, щоб не вийшло, як у Павлограді, що, коли зловили справжнього маніяка, вже семеро людей відсиділи, одного розстріляли, а один повісився», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, у Євпаторії 24 травня, 19 і 29 липня 2007 року було скоєно вбивства молодих жінок, а також один факт нанесення жінці тяжких тілесних ушкоджень.

У серпні 2007 року тодішній начальник Головного управління МВС України в АРК Анатолій МОГИЛЬОВ заявив про затримання чоловіка, якого підозрюють у скоєнні в Євпаторії вбивств трьох жінок і нанесенні ще одній тілесних ушкоджень. «Це самотній чоловік, який мав на своєму життєвому шляху окремі неприємності з жіночою статтю, що й є, на нашу думку, мотивом такого неадекватного ставлення до жінок. У нього були проблеми з одруженням, народженням дітей і так далі», - сказав А.МОГИЛЬОВ. «Я внутрішньо, не як начальник Главку, а як МОГИЛЬОВ, упевнений, що це він (вбивця жінок – затриманий євпаторієць – УНІАН)», - заявив тоді А.МОГИЛЬОВ.