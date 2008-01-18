Кращий вчитель району два роки керував викрадачами худоби

У Сумській області викрито злочинну групу, учасники якої майже два роки крали худобу із тваринницьких ферм.

Як повідомила УНІАН співробітник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Галина КОЖЕДУБОВА, організував групу вчитель сільської школи Лебединського району Сумської області, який став у 2006 році лауреатом педагогічного конкурсу «Золоте серце».

Також до злочинної групи входили 70-річний пенсіонер, колишній міліціонер і 15-річний школяр.

За словами Г.КОЖЕДУБОВОЇ, злочинці по ночах проникали в сараї, виводили тварин, відганяли їх на невелику відстань - в основному в найближчу лісопосадку або занедбане господарство, вбивали та обробляли тушу. Незважаючи на вжиті заходи, вийти на тих, хто періодично крав худобу з державних ферм, вдалося не відразу.

У свою чергу заступник начальника Управління карного розшуку УМВС України у Сумській області підполковник міліції Володимир ЯКОВЕНКО зазначив, що «на причетність до злочину правоохоронцями була перевірена величезна кількість людей”. Між тим, за його словами, “жодного разу підозра не падала на затриманого, який був одним з кращих у районі вчителів фізики. До того ж, він майже постійно займався з дітьми, організував у сільській школі краєзнавчий музей, захоплювався туризмом, возив свою команду на Всеукраїнські змагання. Загалом у наше поле зору він не потрапляв жодного разу».

У той день, коли міліція вийшла на слід злочинців, до райвідділу подзвонив головний інженер ферми із села Великий Ліс і повідомив про чергову крадіжку коня. Прибувши на ферму, оперативно-слідчій групі вдалося по слідах встановити власника автомобіля, що була на фермі, - ним був вчитель школи із села Беєво. Із місця злочину він зник, але вже через десять днів його розшукали.

Наразі встановлено, що злочинцям з ферм району вдалося за два роки викрасти 4 коня, 5 корів, 5 телят й 14 поросят . Щоправда, ці дані ще не остаточні - в ході слідства “випливають” нові епізоди їх злочинної діяльності, зазначив В.ЯКОВЕНКО.