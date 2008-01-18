Вінні-Пух повернеться на батьківщину під ім`ям Вiня-Пых

У країнах Європи - Англії, Бельгії і Німеччині - пройдуть презентації книги про пригоди ведмежати Вінні-Пуха, яка була перекладена білоруською мовою і недавно видана в Польщі. Про це заявив автор перекладу і видавець Віталь Воронов.

У білоруському варіанті герой англійського письменника Алана Мілна одержав ім`я Вiня-Пых. Відповідно змінилися і інші імена: Паця в книзі звуть Прасючок, Кролика - Трус, Слонопотама - Мамантук, а Крістофер Робін названий Крыштусь Родзька, повідомляє Лента.ру.

Воронов відзначив, що читав цю книгу в перекладі на польську, чеську і українську, а також вивчив варіанти імен головних героїв в більшості іноземних видань. "Наприклад, у Польщі, - розповідає видавець, - ведмежа звуть Кубусь Пухатек, в Латвії - Віннійс-Пукс, в Угорщині - Міцимоцко, в Данії - Петр Плюс, а в Норвегії - Оле Брум".

Він також зізнався, що з російськомовним перекладом Бориса Заходера ("Винни-Пух и все-все-все") ознайомився вже тоді, коли його власний варіант уже друкувався. У зв`язку з цим вплив російськомовної інтерпретації на білоруський текст, за словами Воронова, виключений.

Видавець повідомив, що книга про Вiня-Пыха вже зібрала позитивні відгуки читачів.