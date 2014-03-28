На Харківщині приймають переселенців з Криму

Волонтери відповідають на дзвінки і, за необхідності, направляють в профільне управління.

«Люди цікавляться, хто займається вивезенням з Криму. Багато запитань надходить від тих, хто має вид на проживання в Україні, але ще не оформив громадянство, і вони не можуть перетнути кордон, тому запитують, де його можна отримати. Задають питання про можливості працевлаштування. Тим людям, які хочуть переїхати, але ще не визначилися, який саме регіон, ми даємо телефон урядової "гарячої лінії"», - розповіла "Сегодня" заступник голови облорганізації «Червоний хрест» Валентина Костенко.

В обласному департаменті соцзахисту збирають інформацію про житло, де можна буде розквартирувати переселенців, і консультують з питань отримання соцвиплат після міграції.

«Звичайно, вільного житла, яке ми могли б виділити надовго, немає. Але тимчасово в Харкові можна надати кімнати у гуртожитках, а в області готові розмістити в санаторіях і на турбазах», - розповіла перший заступник директора департаменту Тетяна Бабенко.

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Небайдужі селяни пропонують поселити кримчан у себе. «Дзвонять також люди, які живуть у Харкові роками, але мають постійну реєстрацію в Криму, цікавлячись можливістю отримання матеріальної допомоги. Але ми такі виплати не надаємо, а лише надаємо консультації», - додала директор департаменту Олена Захуцька.

В облуправлінні міграційної служби кримчани телефонують із запитаннями про тимчасову і постійну прописку. Цими днями в регіоні прописали 24 людини, але у цих людей є або власна нерухомість в Харкові, або вони підселилися до родичів.

У Балаклійському районі готові поселити кримчан в гуртожиток газодобувного підприємства в сел. Червоний Донець. Тут можуть виділити три кімнати, розраховані на чотирьох. Ще 12 людей готові прийняти в територіальному центрі з обслуговування для літніх людей недалеко від Лозової. У місцевій РДА розповіли: в центрі є вільні кімнати, кухня спільна, і тимчасово навіть зможуть забезпечити безкоштовне харчування. 20 чоловік на кілька місяців можуть прихистити у розважально-оздоровчому комплексі «Елат» на березі Печенізького водосховища.

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«Це хороший туристичний комплекс, приватна власність, але у нас є домовленість, щоб розселити там людей безкоштовно. Крім того, там працює стаціонарна їдальня, і ми зможемо організувати харчування. Умови там чудові», - розповіла заступник голови Печенізької РДА Ольга Кизим.

Перебратися жителі півострова хочуть не тільки сім'ями, але і поодинці. Так, кримські студенти цікавляться питаннями переводу в харківські вузи. На електронну пошту ХНУ ім. Каразіна вже надходили запитання від кількох студентів, чи можуть вони перевестися на бюджетну форму навчання і які необхідні документи, щоправда, заяву про переведення ще не писали.