У Міносвіти побоюються, що окупанти закриють українські школи в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами Полянського, до нього телефонує керівництво українських шкіл у Криму, зокрема директор Сімферопольської української гімназії, і питає, як вчителям діяти далі: чи виїжджати на материк, чи сподіватися, що школи продовжать роботу.Читайте такожЧерез борги проведення ЗНО в Україні під загрозою зриву

“Ситуація дуже непроста. Частина вчителів, яких я особисто знаю не перший рік, запитують мене, чи їм все покинути та їхати з півострова, чи спробувати відстояти свої школи. Але в перші дні після так званого референдуму в деяких кримських школах з російською мовою навчання частина батьків вже мала претензії до того, чому в школі все ще викладають українську мову та українську історію. Українські ж школи у Криму є найкращими за матеріально-технічним рівнем та за складом педагогічного колективу. Чи збережуться вони в Криму? Я звернувся з цього приводу до делегації моніторингової групи Ради Європи, яка працювала на минулому тижні в Україні. Я попросив у них натиснути на окупантів, щоб школи з українською та кримськотатарською мовами навчання залишились у Криму. Прогнозувати результат я не берусь, але мені важко уявити, що окупаційна влада дозволить існування таких шкіл на півострові. Очевидно, закриття їх - це буде повага до прав національних меншин по-російські”, - сказав Полянський.Читайте такожАбітурієнти склали тестове ЗНО в усій Україні, включно з Кримом

Також він зауважив, що зберегти права національних меншин Криму необхідно як у законопроекті про окуповані території, що зараз розробляється в парламенті, так і на міжнародному рівні, за посередництва міжнародних організацій.