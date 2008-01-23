У Києві серед білого дня з «Лексуса» вкрали 100 тисяч доларів

Це відбулося в центрі міста - на вулиці Шота Руставелі. Господар «Лексуса» - приватний підприємець - приїхав у банк, щоб зняти гроші. Величезну суму він поклав в дипломат, який кинув на сидіння машини. Не встиг від`їхати і кілька десятків метрів, як до нього підбіг невідомий і жестом попросив опустити скло. Водій призупинився, а чоловік, що підбіг, став розпитувати, як проїхати в потрібному йому напрямі. Поки водій детально пояснював «немісцевому» дорогу, спільники злочинця витягнули дипломат з машини.

- Міліція прийняла заяву від потерпілого, - говорять в ЦГЗ МУМВС Києва. - Зараз ведеться слідство. Ніякої іншої інформації поки немає.

Така схема крадіжки, коли один із злочинців відволікає водія, а другий викрадає речі з салону машини, дуже поширена. Правоохоронці нагадують, що водіям варто бути уважними, щоб не стати жертвою автозлодіїв.

КП в Украине