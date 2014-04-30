На Вінниччині встановлено ще дві меморіальні дошки Героям Небесної Сотні

Ініціатором та організатором заходу виступила Вінницька обласна організація ВМГО «Батьківщини Молодої», повідомили УНІАН у прес-службі організації.

Зокрема, меморіальну дошки встановили у місті Жмеринка на будівлі школи № 5, де навчався Валерій Брезденюк, та будівлі школи №6, учнем якої був Леонід Полянський.Читайте такожНБУ випустив пам'ятну медаль "Небесна сотня на варті"

«На Вінниччині це вже заключні заходи зі встановлення меморіальних дощок на школах, де навчалися Герої Небесної Сотні. І тепер кожен школяр та житель цього міста пам’ятатимуть свого земляка, що вже увійшов у історію України поряд з іншими героями-борцями за незалежність», - зазначив голова Вінницької обласної організації «Батьківщини Молодої» Вадим Кудіяров.

Першу пам’ятну дошку у Вінниці було встановлено Герою Небесної Сотні Максиму Шлемко на міській школі №13.