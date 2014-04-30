На Вінниччині встановлено ще дві меморіальні дошки Героям Небесної Сотні

19:26, 30 квітня 2014
Суспільство
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У Вінницькій області 29 квітня встановили ще дві меморіальні дошки на школах, де навчалися Герої Небесної Сотні.

Виче, Майдан, Киев

Ініціатором та організатором заходу виступила Вінницька обласна організація ВМГО «Батьківщини Молодої», повідомили УНІАН у прес-службі організації.

Зокрема, меморіальну дошки встановили у місті Жмеринка на будівлі школи № 5, де навчався Валерій Брезденюк, та будівлі школи №6, учнем якої був Леонід Полянський.Читайте такожНБУ випустив пам'ятну медаль "Небесна сотня на варті"

«На Вінниччині це вже заключні заходи зі встановлення меморіальних дощок на школах, де навчалися Герої Небесної Сотні. І тепер кожен школяр та житель цього міста пам’ятатимуть свого земляка, що вже увійшов у історію України поряд з іншими героями-борцями за незалежність», - зазначив голова Вінницької обласної організації «Батьківщини Молодої» Вадим Кудіяров.

Першу пам’ятну дошку у Вінниці було встановлено Герою Небесної Сотні Максиму Шлемко на міській школі №13.

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