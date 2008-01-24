Погода: не виганяйте завтра собак на вулицю

25 січня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна з проясненнями погода. Вночі у західних областях, вранці та вдень в Україні очікується сніг з дощем; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних, а вранці та вдень і в північних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с; місцями хуртовини. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східних, прикарпатських областях, Приазов`ї та степовій частині Криму 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 26-27 січня утримається хмарно з проясненнями погода. 26 січня місцями пройде невеликий сніг, вночі у східній половині помірний сніг. 27 січня очікується сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (вдень у західних та північних областях невеликий сніг). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, а вдень 27 січня у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с, 26 січня на високогір’ї Карпат, а 27 січня в Криму та Приазов’ї місцями 25 м/с; хуртовини. Температура вночі 26 січня 1-6° морозу, 27 січня від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму до 5° тепла; вдень в Україні близько 0°, у південній частині 1-6° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

28 січня пройде невеликий сніг, мокрий сніг, 29 січня без опадів. Температура вночі 28 січня 0-5° морозу, 29 січня 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві та області 25 січня буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг с дощем; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20м/с, хуртовини. У Києві вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла, по області температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

26 січня очікується невеликий, 27 січня помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 26 січня та вночі 27 січня місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 26 січня 1-6° морозу, 27 січня від 3° морозу до 2° тепла; вдень близько 0°.

28 січня пройде сніг, мокрий сніг, 29 січня без опадів. Температура по області вночі 28 січня 0-5° морозу, 29 січня 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла. У столиці 28 січня невеликий сніг, мокрий сніг, 29 січня без опадів. Температура вночі 28 січня 1-3° морозу, 29 січня 4-6° морозу; вдень близько 0°.