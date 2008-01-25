Кабмін підпорядкував Державну іпотечну установу Мінфіну

Кабінет міністрів України передав Державну іпотечну установу зі сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій в сферу управління Міністерства фінансів.

Про це йдеться в постанові №23 від 23 січня ц.р., розміщеній на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін збільшив статутний капітал ДІУ на 100 млн. грн. – до 200 млн. грн.

Кандидатура на посаду глави правління ДІУ узгоджується Кабінетом міністрів.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа створена на виконання постанови Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2004 р. №1330. Засновником ДІУ є держава в особі Кабінету міністрів.

Статутний капітал ДІУ - 200 млн. грн.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування первинних іпотечних кредиторів шляхом придбання права вимоги з іпотечних кредитів, виданих згідно Стандартів надання, рефінансування і обслуговування іпотечних житлових кредитів ДІУ.