Ющенко витяг з портфеля кілька нафтових проектів

Азербайджан побудує в Україні сучасний нафтопереробний завод. Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю телеканалу «1+1», записаному під час його перебування в Швейцарії.

Президент розповів, що 24 січня зустрічався з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ, де і обговорювалося це питання.

В.ЮЩЕНКО також нагадав, що нині вже реалізуються проект переведення в «аверсний» режим роботу нафтопроводу «Одеса-Броди-Плотцьк» в обсязі 3-4 млн. тонн нафти на рік. Президент зазначив, що 24 січня було офіційно оголошено тендер щодо техніко-економічного обгрунтування добудови цього нафтопроводу до Плотцька.

Також Глава держави повідомив, що нині розглядається варіант поставок бакинської якісної світлої нафти до Парлуп (Чехія) через нафтопровід «Дружба». «Іншими словами, ті проекти, які у нас були в портфелі багато років, потребували і інвестицій, і нових партнерів – сьогодні на політичному, і на корпоративному рівнях заверешені – починають діяти», - пояснив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану в Україні Талят Мусеїб-огли АЛІЄВ під час зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ заявив, що Азербайджан має можливість завантажити потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" в "аверсному" режимі і забезпечити постачання до 5 млн. тонн нафти на рік для переробки на ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.).

22 січня міністр палива і енергетики України доручив ВАТ « Укртранснафта » терміново проаналізувати пропозиції ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) щодо укладення договорів з транспортування нафти в "аверсному" режимі з використанням нафтопроводу "Одеса-Броди".

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект « Одеса-Броди » було задумано з метою диверсифікації постачань нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершено в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км., діаметр труби - 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитись про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямку. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямку.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямку, що передбачає транспортування російської нафти з міста Броди до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.

За час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.

НПК "Галичина" має проектну потужність з переробки 4,3 млн. тонн сирої нафти на рік, а "Нафтохімік Прикарпаття" - 2,6 млн. тонн на рік.