Для заміни ОДА префектурами треба внести зміни у півтисячі законів - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман заявив журналістам у Житомирі.

Гройсман пояснив, що цей процес не може бути завершено швидко.

За його словами, «щоб замінити ОДА префектурами з контролюючими функціями, нам треба тільки зараз внести зміни приблизно до півтисячі законів України. Це - величезна робота, яку потрібно провести спільно з нашими європейськими партнерами, з експертами, оскільки нам потрібно фактично перебудувати систему управління державою».

При цьому Гройсман пояснив, що в Україні наразі формується відповідна законодавча база . «Однак, сам цей процес йде не так швидко, як нам би хотілося»,- додав він.

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«Ми пропонуємо внести зміни до Конституції, згідно з якими обласні облдержадміністрації, районні адміністрації будуть скасовані в тому вигляді, у якому вони наразі існують.І ми хочемо, щоб ці зміни до Конституції були, принаймні, у цьому році. Далі - буде прийнятий новий закон на розвиток вже зміненої Конституції. Це вже буде технічне рішення – прийняття нового закону про місцеве самоврядування. Далі треба буде прийняти закон про місцеві державні представництва, так звані префектури. Потім буде прийнято новий Бюджетний кодекс, де буде чітко виписано фінанси, які будуть залишатися на територіях», - пояснив Гройсман.

Він розповів, що процес заміни ОДА префектурами триватиме, згідно з планами уряду, у 2014 році та продовжиться у наступному.

Гройсман також перерахував закони, які допоможуть здійснити вказану реформу.

«Сьогодні у парламенті у нас є закон «Про співробітництво територіальних громад» - важливий закон, оскільки громади зможуть об’єднувати свої бюджети для, скажімо, сміттєпереробки або утримання спільного дитячого садочка. Далі у нас вже є закон "Про об’єдання територіальних громад" та ряд інших законопроектів. Ми вже прийняли урядову постанову про адміністративні послуги, де зобов’язали усіх чиновників надавати ці послуги у «прозорих» центрах, це - серйозний удар по корупці. Тобто, ми рухаємося, можливо, повільно, але коли ти входиш у процес і розумієш, що треба міняти те, що ніхто ніколи навіть і не думав міняти, то тут є об’єктивні терміни», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Гройсман повідомив, що обласні державні адміністрації в Україні до кінця цього року планувалося замінити префектурами, які виконуватимуть лише контрольні функції.

”Треба скасувати обласні держадміністрації як органи виконавчої влади на територіях. Ми побудуємо трирівневу систему. Найсильніша - це громада (село-селище-місто), далі - район, а потім - область. Райрада вибирає свій виконком, а облрада - свій. Кожен з цих органів матиме свої повноваження і джерела фінансування, щоб не було жодних конфліктів і суперечок”, - сказав Гройсман.

”А обласні держадміністрації будуть перетворені на префектури, які виконуватимуть наглядові і координуючі функції стосовно органів державної влади на територіях. Бо сьогодні облдержадміністрації - це виконавчі структури. Вони все вирішують, все роблять, в них всі гроші, їх призначають губернатори. І минула система довела, що деякі губернатори вели себе як міні-царі на територіях”, - додав Гройсман.

За його словами, префектів призначатиме або уряд, або президент, і вони матимуть лише наглядові функції, нечисленні й недорогі штати.

За словами Гройсмана, до цієї моделі реформи місцевого самоврядування, яку він назвав наближеною до Польщі, уряд планує перейти до кінця цього року через внесення змін до Конституції України.