У Луганську через бойові дії за добу загинув один мирний житель, 13 поранені

У Луганську протягом доби 4 липня в результаті збройних протистоянь один мирний житель загинув і 13 осіб, у тому числі 11-річна дитина, постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, всі постраждалі від осколкових поранень були госпіталізовані до обласної лікарні та міську лікарню №2.

Читайте такожТерористи з ПЗРК та мінометів обстріляли луганський аеропорт - журналіст

У Великій Вергунці на вулиці Мочалова був зруйнований житловий будинок №78, в якому проживала багатодітна сім'я. В результаті загинув 22-річний хлопець.

Читайте такожУ Луганську через бойові дії жителі двох районів залишилися без світла і води