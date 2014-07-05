У Луганську через бойові дії за добу загинув один мирний житель, 13 поранені
12:31, 05 липня 2014Суспільство
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В результаті руйнування житлового будинку загинув 22-річний хлопець
REUTERS
У Луганську протягом доби 4 липня в результаті збройних протистоянь один мирний житель загинув і 13 осіб, у тому числі 11-річна дитина, постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, всі постраждалі від осколкових поранень були госпіталізовані до обласної лікарні та міську лікарню №2.
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У Великій Вергунці на вулиці Мочалова був зруйнований житловий будинок №78, в якому проживала багатодітна сім'я. В результаті загинув 22-річний хлопець.
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