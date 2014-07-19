З'явилося відео з місця ДТП українського автобуса в Німеччині

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про ДТП українського автобуса неподалік Дрездена в Німеччині.

Відомство має інформацію про 8 постраждалих в результаті ДТП, у той же час про загиблих інформації на даний момент у міністерства немає, повідомляє ТСН.

"Детальної інформації наразі немає. На місці події працює наш консул", - повідомили в МЗС.

Агентство Reuters повідомляє, що під Дрезденом близько 2 годин ночі польський автобус ззаду врізався в український автобус, після чого проломив розділовий бар'єр між смугами і врізався в польську маршрутку. Далі польський автобус з'їхав у кювет.

Поліція повідомляє, що з дев'яти загиблих шестеро були поляками, особи ще трьох встановлюються. З 43 постраждалих кілька людей отримали важкі травми.