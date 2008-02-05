Ющенко обіцяє не порушувати правил ”світового торговельного клубу”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вступ України до Світової організації торгівлі підвищить рівень життя і добробут громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав, виступаючи на засіданні Генеральної ради СОТ.

За його словами, джерелом для цього стануть структурні реформи, стабілізація законодавства, постійне підвищення конкурентоздатності української економіки.

«Хочу зазначити, що вступаючи до провідного світового торговельного клубу, Україна повністю усвідомлює свою відповідальність і необхідність неухильного дотримання його вимог і правил», - сказав Президент.

Він пообіцяв, що Україна буде відповідальним партнером і повністю виконуватиме свої зобов’язання, пов’язані з відкриттям ринків, лібералізацією режимів, гармонізацією свого законодавства з правовим полем СОТ.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що невдовзі Україна створить відкритий ринок землі, ухвалить новий податковий кодекс.

«Ми прямуємо до правової держави, в якій судова влада буде дійсно незалежною і міцною гілкою влади, а права і свободи людини будуть надійно захищені», - сказав Президент, висловивши переконання, що всі ці завдання будуть виконані завдяки злагодженій співпраці між Президентом, урядом і Верховною Радою України.