У Києві відкрили меморіальну дошку Борису Пастернаку

У Києві на фасаді будинку № 9 на вул. Чапаєва встановлено меморіальну дошку російському поетові Борису Пастернаку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його словами, Борис Пастернак не раз зупинявся у Києві саме в будинку № 9 на вул. Чапаєва у свого друга, професора Київського університету Євгена Перліна.

«Нам вдалося розшукати цей будинок, де ми і встановили меморіальну дошку», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

***Борис Пастернак (1890-1960) російський письменник єврейського походження, лауреат Нобелівської премії 1958 року в галузі літератури. Був змушений відмовитися від найвищої письменницької нагороди через цькування з боку радянської влади.