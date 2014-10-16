У Німеччині заявляють, що будівництво саркофага над Чорнобильською АЕС під загрозою зриву

Будівництво захисного саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) перебуває перед загрозою зупинки через брак майже 600 мільйонів євро. Зведення захисної споруди висотою 100 метрів та завдовжки 165 метрів вийшло дорожчим, ніж планувалося спочатку, повідомляє Deutsche Welle.

Державний секретар міністерства охорони довкілля Німеччини Йохен Фласбарт зазначає, що зараз у цьому питанні існує "невизначеність", однак наголошує, що необхідність виділення коштів на будівництво саркофагу "навіть не ставиться під сумнів", інакше існує загроза поширення радіації.

Необхідні гроші мають виділити країни Великої сімки, однак зараз привернути увагу урядів країн-членів G7 до теми чорнобильської катастрофи доволі складно через значні світові кризи, такі як лихоманка Ебола в Африці, війни в Сирії та в Україні. З попередніх консультацій випливає, що США, Німеччина, Канада та Італія готові витратити більше коштів на це будівництво, ніж Британія, Японія і Франція, які затримують виділення необхідних сум. Крім того, залучення додаткових коштів Росії, яка раніше співпрацювала з цього питання у форматі Великої вісімки, нині не розглядається через припинення співпраці у форматі "вісімки" з огляду на анексію Криму та кризу на Сході України.

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Зараз у G7 головує Німеччина, яка хоче якомога швидше вирішити це питання. Зокрема, Йохен Фласбарт зазначає, що в середині жовтня на зустрічі зі своїми колегами по G7 планує обговорити питання ядерної безпеки. "Процес затягнеться. Додатково знадобляться ще кілька років. Але ми упевнені, що досягнуті нами домовленості дозволять через 4-5 років справді завершити роботи з будівництва саркофагу", - запевняє секретар міністерства охорони довкілля ФРН. Німеччина уже виділила 80 мільйонів євро, на поточний на наступний роки передбачається виділення 7,65 мільйонів євро.

Домовленість про створення фонду, який реалізує зведення захисної конструкції над пошкодженим у 1986 році четвертим реакторним блоком Чорнобильської АЕС, була досягнута провідними державами Заходу в 1997 році. Новий саркофаг зводиться на безпечній відстані, а потім буде встановлений над старим покриттям за допомогою рейок. Лише коли буде зведений новий саркофаг, реактор може вважатися відносно безпечним.