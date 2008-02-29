Міліція розбирається у житомирському скандалі навколо передачі влади

Правоохоронні органи проводять перевірку фактів, пов’язаних із інцидентом, що стався вчора між екс-головою Житомирської обласної ради Іриною СИНЯВСЬКОЮ та обраним депутатами від БЮТ та “Наша Україна” головою облради Віталієм ФРАНЦУЗОМ під час підготовки документів на отримання зарплати працівниками апарату ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі Управління МВС України в Житомирській області журналістам повідомили, що наразі за зазначеними фактами ведеться перевірка, але інших відомостей не надали.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН присутній під час інциденту голова Житомирської міської організації БЮТ, народний депутат Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, головний бухгалтер облради "приготувала документи для отримання зарплати апарату на прохання В.ФРАНЦУЗА і збиралася їх нести на підпис, коли в кабінет увійшла І.СИНЯВСЬКА в супроводі ще кількох осіб. Відібравши документи, вона спробувала винести їх з кабінету. Головний бухгалтер зателефонувала В.ФРАНЦУЗУ, а хтось із бухгалтерії викликав правоохоронців”.

За словами О.ЧЕРПІЦЬКОГО, правоохоронці узяли пояснення у всіх, хто знаходився на той момент у приміщенні бухгалтерії, та “задокументували факт викрадення документів”.

О.ЧЕРПІЦЬКИЙ вважає вчинок І.СИНЯВСЬКОЇ протидією передачі влади В.ФРАНЦУЗУ.

У свою чергу, помічник голови комісії з питань законності, правопорядку і прав людини Житомирської облради Ярослав ДОЛГИХ заявив, що І.СИНЯВСЬКА зайшла до бухгалтерії ради, щоб підписати документи на виплату зарплати, але до приміщення бухгалтерії “увірвалася група депутатів і прихильників БЮТ, які спробували відібрати документи".

За словами Я.ДОЛГИХ, коли І.СИНЯВСЬКА не дозволила їм відібрати документи, «бютівці» викликали міліцію.

Він також зазначив, що І.СИНЯВСЬКА подала заяву в УМВС області з приводу цих подій.

Як повідомили УНІАН у Житомирській облраді, нині приміщення бухгалтерії опечатане, працівники апарату зарплати не отримали.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого депутати Житомирської облради обрали більшістю голосів головою облради В.ФРАНЦУЗА.