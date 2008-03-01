Дніпропетровська область - на першому місці за поширенням ВІЛ/СНІД

За рівню поширення ВІЛ-інфекції/СНІД Автономна Республіка Крим посідає шосте місце в Україні після Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Донецької областей і міста Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на підсумковій колегії Міністерства охорони здоров`я АРК повідомив міністр Сергій ДОНИЧ.

За даними Мінохоронздоров`я АРК, на 1 січня 2008 року в автономії зареєстровано 7 тис. 420 ВІЛ-інфікованих, з них дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями – 1 тис. 018. Діагноз СНІД встановлено 1 тис. 719 дорослим і 55 дітям, з яких померли 1 тис. 221 і 10 відповідно.

Як відзначив С.ДОНИЧ, найуразливішою віковою групою є молоді, працездатні люди, причому більш як 40% – у віці від 19 до 29 років. За його даними, в 2007 році в Криму зафіксовано зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 19,8%, СНІД – на 18,2%.

Із збільшенням кількості інфікованих жінок зростає кількість народжених ними дітей – на 26% минулого року.

З 2000 року в Криму проводяться заходи з профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ. З початку впровадження програми відсоток передачі ВІЛ від матері до дитини знизився із 40% у 1997 р. до 5% у 2007 р., а серед дітей, які одержали своєчасно повний комплекс профілактичних заходів, він становить менше 1%.

Кримською республіканською установою «Центр профілактики і боротьби зі СНІДом» продовжується реалізація програми високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) для лікування хворих на ВІЛ/СНІД. З держбюджету через централізовані постачання одержано препаратів на 1 млн.168 тис. грн., по лінії Глобального фонду – на 2 млн. 949 тис. грн. На сьогодні терапію одержують 706 пацієнтів, в т.ч. 87 дітей. Доступ дітей до терапії не обмежений, наголосив міністр.

За його словами, специфічне лікування хворих на ВІЛ/СНІД дало змогу знизити смертність від СНІДу на 17%, порівняно з 2006 р., і стабілізувати ситуацію.