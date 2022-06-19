Український боєць в результаті поранення втратив око.

Адвокат Масі Найєм, який отримав важке поранення голови під час боїв з російськими окупантами, показ своє перше фото. Він подякував медикам за свій порятунок.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні день медичного працівника. І цей пост - подяка їм. Я пам'ятаю момент поранення і кілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалося кров'ю. Мій брат Мустафа допоміг ідентифікувати всіх, завдяки яким я живий. Отже, моє життя після поранення подароване мені побратимом, водіями, які допомогли евакуювати? і зробили операцію лікарями. І, звичайно, рідними, які весь час поруч", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що поранення було дуже серйозне.

"Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам'яті, але мій мозок зберегли, і я вільно мислю і навіть аналізую все, що сталося", - зазначив Найєм.

Крім того, він опублікував своє перше фото після поранення. На знімку видно, що половина голови, в тому числі і очей, закриті бинтом.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 червня стало відомо, що на фронті Маси Найєм отримав важке поранення. Однак тоді детальної інформації про його стан не було.

Пізніше Мустафа Найєм повідомив, що його брат перебуває у важкому стані - у нього важке поранення голови та ока. Пізніше він вказав, що військовослужбовцю ЗСУ та громадському діячеві масі Найєму зробили операцію після важкого поранення на фронті. Він зазначив, що за словами лікарів, наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні його брата

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