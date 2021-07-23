Наразі життю чи здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

У Кривому Розі з 7-річного хлопчика, якого прикували до батареї, постійно знущалися і били батьки. Поліцейські були збентежені, побачивши дитину в такому стані.

Про деталі операції з визволення хлопчика написав у соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Мати з вітчимом прив’язали мене, закрили в будинку та пішли з дому”, — плачучи повідомив поліцейським Кривого Рогу хлопчик, написав Білошицький.

За його даними інспектори Дмитро Денисов та Олег Ковбаса негайно прибули на вулицю Вітчизни, а зайшовши у двір, одразу почули дитячий плач. У вікні ж патрульні побачили жахливу картину: хлопчик сидів на ліжку, прикутий ланцюгом до батареї.

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"Інспектори вже були готові силою зайти до приміщення, проте із сусіднього подвір’я до поліцейських вийшла бабуся дитини та допомогла інспеторам зайти до приміщення. Хлопчика одразу звільнили", - повідомив Білошицький.

За його словами, пліцейським дитина розповіла, що постійно потерпає від домашнього насилля, її б’ють і принижують, тому жити вдома вона не хоче.

Батьки ж хлопчика, яким зателефонували патрульні, пояснили, що дитина постійно тікає з дому, тому вони вирішили пристебнути його та пішли на роботу.

Наразі життю чи здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. "Його подальшу долю вирішать відповідні служби, які викликали на місце події інспектори. Що до батьків - на місце було викликано слідчо-оперативну групу для документування подій і надання подальшої кримінально-правової кваліфікації", - підсумував Білошицький.

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Автор: Ірина Погоріла