Суперечливо сприймається серед респондентів ініціатива щодо вилучення зі шкільної програми творів російської літератури.

Понад 70% опитаних українців підтримують демонтаж пам’ятників і понад 65% - перейменування вулиць, пов’язаних з Росією.

Такі дані опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг", проведеного 27 квітня.

В той же час щодо демонтажу пам’ятників, пов’язаних з історією Другої світової війни, відносна більшість виступає проти цього (40%), підтримують дану ініціативу - 19%, нейтрально ставляться до неї - 36%.

За даними опитування, понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські, або ж радянські назви, а 62% – за заборону на радіо та телебаченні музичної продукції з Росії.

В той же час суперечливо сприймається ініціатива щодо вилучення зі шкільної програми творів російської літератури: підтримують її 35% респондентів, не підтримують – 30%, нейтрально ставляться – 31% учасників опитування.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1000 респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, майже 90% українців підтримують визнання дій російських військ в Україні геноцидом українського народу.

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