Як вони зазначають, шафка та півник стали символів стійкості українців під час війни.

Музейний фонд поповнився помітним експонатом. Кухонну шафку з керамічним півником з деокупованої Бородянки демонтовано з аварійного будинку.

Про це повідомляє музей Революції Гідності у Facebook.

"Проведено культурну "спецоперацію" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту. Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби", – інформують представники музею.

Як вони зазначають, шафка та півник стали символів стійкості українців під час війни. Адже вона уціліла на стіні вщент зруйнованої бомбою багатоповерхівки у Бородянці на Київщині.

"Уціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою у 1960-х роках видатними майстрами художньої кераміки із Василькова Валерія та Надії Протор’євих", - йдеться у повідомленні.

Безпосередньо порятунком шафки займалися співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що фото вцілілої кухонної шафки на стіні обваленого будинку в Бородянці дуже швидко стало вірусним як символ стійкості та незламності українців. Шафка з глиняною скульптурою півня зверху – чи не єдине, що вціліло після того, як стіни будинку обвалилися внаслідок обстрілів.

Журналістам вдалося розшукати власницю квартири, чия шафка вистояла після ворожого авіаудару у Бородянці.

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