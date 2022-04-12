Нову кухню меблевики обіцяють виготовити за свій рахунок, правда уже після війни.

Тернопільська меблева компанія розшукує власників зруйновного у Бородянці житла із уже всім відомою кухонною шафкою, щоб безкоштовно виготовити їм новий кухонний гарнітур.

Як передає кореспондент УНІАН, про нестандартну ініціативу на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив власник місцевої мебельної компанії Роман Погайдак.

Він заявив, що тернопільські меблевики беруться потерпілій сім’ї власним коштом розробити дизайн та сам гарнітур. При цьому обумовив, що зроблять це після війни.

"Увага, розшук!!! Усі ви бачили фото цієї кухоньки, що встояла після навали рашистів. Кухня мужньо витримала усі лихоліття долі! Честь і слава українським меблевикам, які виготовили такі стійкі меблі. А ми розшукуємо власницю цієї кухні, аби пообіцяти їй, що після війни наша компанія… зробить дизайн нового помешкання і безкоштовно виготовить кухню!!! Велике прохання поширити цей допис, аби з нами газдиня вийшла на зв’язок. Обіцяємо, що нова кухня буде виготовлена з любов’ю та прослужить доооооооовго і ще довше. Наші координати: тел. 0673525006", – написав Погайдак.

Нагадаємо, що фото вцілілої кухонної шафки на стіні обваленого будинку в Бородянці дуже швидко стало вірусним як символ стійкості та незламності українців. Шафка з глиняною скульптурою півня зверху – чи не єдине, що вціліло після того, як стіни будинку обвалилися внаслідок обстрілів.

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