Пропонується деталізувати перелік тих осіб, які можуть отримати відстрочку від призову.

В Україні хочуть змінити критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

На сайті ВРУ зареєстровано законопроєкт № 7687 про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Пропонується деталізувати перелік тих осіб, які можуть отримати відстрочку від призову:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому вказується, що такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Проте згідно з документом, особи, які потраплять до списків бронювання, "можуть бути призвані на військову службу за їх згодою".

Водночас особи з інвалідністю, а також інші можуть бути призвані на військову службу за їх згодою тільки за місцем проживання.

Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час будуть визначатися КМУ.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки, однак це можна зробити лише в декількох випадках.

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