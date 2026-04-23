Що треба змінити в мобілізації: Буданов дав чітку відповідь

Очільник Офісу президента наголосив, що в нас мільйони ухилянтів.

Мобілізацію в Україні неможливо скасувати, оскільки без неї не буде можливості доукомплектувати військо. Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов сказав під час виступу на Київському безпековому форумі.

"Питання в тому, що без мобілізації неможливо доукомплектувати військо. А країна, яка довго знаходиться в стані війни, всі бажаючі вже давно добровільно пішли. А люди потрібні. Якщо не буде людей – не буде фронту. Впаде фронт – не буде України", – сказав Буданов.

На запитання, як він бачить реформування мобілізації в Україні, Буданов відповів:

Відео дня

"Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, - це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу. Бо є ж інша страшна правда - в нас мільйони людей ухилянти", - сказав голова ОП журналістам".

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що в Україні немає масової "бусифікації". Він зауважив, що за минулий рік було лише 5 тисяч звернень щодо порушень з боку ТЦК. Тоді як загалом було мобілізовано близько 360-400 тисяч. Тому він зауважив, що чекати на пом'якшення мобілізаційних заходів в Україні не варто.

Він також пояснив, що заважає Україні залучати іноземців до армії. За його словами, причинами цього є "певна дезінформація" за кордоном щодо умов служби в Україні і мовний бар’єр. Водночас він зауважив, що ця ідея не є новою і обговорюється під час засідань комітету.

