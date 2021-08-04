На цей час зловмисник затриманий.

Чоловік, який погрожував підірвати гранату у Кабінеті міністрів України, був учасником антитерористичної операції, він скоїв цей злочин через "життєві події".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що спецоперація зі знешкодження чоловіка вже завершена.

"Ситуація нестандартна, тому що це був учасник АТО, який пройшов горнила бойових дій, який був двічі поранений, в тому числі, і мав черепно-мозкову травму. І скоїв цей злочин через те, що такі склалися в нього життєві події"., – зазначив Клименко.

Захоплення Кабміну: що відомо

Читайте такожВетеран АТО та підприємець: ЗМІ дізналися перші дані про особу чоловіка, який захопив будівлю Кабміну (фото)4 серпня близько 10:00 в будівлю Кабміну зайшов чоловік, який погрожував підірвати предмет, схожий на гранату.

У зв'язку з інцидентом всі вулиці, прилеглі до будівлі уряду, перекрили для руху транспорту.

На цей час зловмисник затриманий.

Автор: Таня Поляковська