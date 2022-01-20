За словами місцевих жителів, дитина була одинока і нікому була не потрібна. Також хлопчика часто бачили в компанії асоціальних елементів.

Загиблий 11-річний Максим Самофалов знав своїх вбивць, оскільки населений пункт Радивонівка невеликий і зазвичай люди знають один одного.

Про це сказала прес-секретар Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська, повідомляють "Факти".

Хлопчик в основному жив у своєї бабусі, оскільки в його родині була несприятлива обстановка. Потім його відправили в інтернат у селі Терпіння. Звідти хлопчик часто тіка, наймався до людей і виконував посильну для нього роботу, або просив їжу у місцевих.

У поліції кажуть, що у них немає інформації, чи працювала дитина у підозрюваних.

"У нас поки немає такої інформації. Але хлопчика бачили в компанії цих двох чоловіків. Можливо, оскільки він знав цих чоловіків, Максим добровільно сів до них в машину. До речі, ми поки перевіряємо інформацію про те, чи тримали вони хлопчика в підвалі силою. Цілком можливо, що він просто деякий час жив там, ховаючись, щоб його не відправили знову в інтернат. Жив там за згодою підозрюваних. А потім міг себе погано повести і його почали бити", - розповіла Лебединська.

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За словами прес-секретаря поліції, будинок, в підвалі якого знайшли тіло хлопчика, належить бабусі одного з підозрюваних. Про те, чи жила в будинку жінка на момент вбивства, поки невідомо. Також поки немає результатів експертиз щодо того, чи була дитина об'єктом сексуального насильства.

"Про сексуальне насильство інформації поки немає. Тіло дитини пролежало в землі досить довго. Визначити чи було сексуальне насильство по останках хлопчика буде складно. Самі ж підозрювані навряд чи будуть говорити про це", — пояснила Лебединська.

Обох підозрюваних спецназівці затримали в Запоріжжі наступного дня після того, як виявили тіло дитини. Один з них 9 років відсидів у в'язниці за згвалтування. Другий був судимий за викрадення людини.

У вбивстві дитини підозрюють Валерія К. і Геннадія В. на прізвисько Череп. Останній в 2009 році проходив у справі про викрадення і тортури.

Одна жінка поскаржилася Черепу, що її колишній співмешканець не повертає 13 тис.грн, позичених на покупку авто. Череп заманив чоловіка в будинок в сусідньому селі, там його бив, погрожував відрубати ногу і вимагав повернення боргу. Бранцю, якого Череп тримав у підвалі, за допомогою скріпки вдалося відкрити замок і втекти.

Черепи затримали і судили, проте до в'язниці він не сів. Йому дали чотири роки умовно.

Підозрювані в жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика в Запорізькій області зізналися в ще одній розправі. Їхньою жертвою стала 48-річна жінка, яка вважалася зниклою безвісти.

Один з чоловіків розповів, що через конфлікт вони 24 вересня 2021 року вбили 48-річну жительку Акимівського району. Речі жінки спалили, а її тіло викинули в річку. Під час слідчих дій правоохоронці виявили труп безвісти зниклої жінки.

Максим був одним з чотирьох дітей однієї з мешканок Акимівки. Як розповідають місцеві, жінка розлучилася з батьком Максима і стала жити з іншим чоловіком. Він не любив хлопчика і сказав, що не хоче, щоб пасинок жив з ними. І хлопчик почав поневірятися. У 2020 році його затримували на вокзалі в Запоріжжі. Тоді він сказав, що хотів поїхати на море, але запізнився на маршрутку. Відносно матері Максима тоді склали адміністративний протокол.

У соцмережах місцеві жителі зазначили, що дитина була одинока і нікому була не потрібна. Також хлопчика часто бачили в компанії асоціальних елементів.

Мати дитини подала заяву в поліцію про зникнення сина тільки через 3 доби після того, як він пропав.

Вбивство хлопчика в Запорізькій області

У Запорізькій області в селі Радивонівка Акимівського району 17 січня в підвалі одного з приватних будинків виявили тіло 11-річного Максима Самофалова, зниклого 29 серпня 2021 року. Дитину шукали 5 місяців.

У вбивстві хлопчика підозрюють двох раніше судимих місцевих жителів 46 і 25 років. Їх затримали спецпризначенці "КОРД" у Запоріжжі, де вони переховувалися. Виявилося, що рецидивісти утримували дитину в підвалі протягом 2 тижнів. За попередніми даними, Максим помер в результаті побиття.