Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний пригадав зворушливу розмову 4-річним хлопчиком з Маріуполя під час одного із дитячих заходів.

Цим спогадом главком поділився в авторському документальному проекті "Рік" Дмитра Комарова. За його словами, хлопчик попросив особистої розмови з ним.

"Прямо біля цього столу хлопчина стояв. Іллею його, здається, звати. Йому там років, мабуть, чотири. Він мене за руку відвів і каже: "Я маю окремо поговорити з вами". Десь йому років 4-5. Каже: "Нагніться, я вам на вушко щось скажу. Ми точно повернемося в Маріуполь?" Я йому кажу: "Так!". Каже: "А коли?". Я кажу: "У цьому році". Діти про таке просять. Це надихає", - сказав главком з посмішкою.

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Маріуполь: як РФ знищувала місто зі сталі

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська розпочали цілеспрямоване знищення Маріуполя. У мережі неодноразово публікували фото і відеодокази того, як російські танки фактично розстрілюють багатоповерхівки, не рахуючись з жертвами серед мирного населення.

У березні Росія вдарила важкими бомбами по драмтеатру, де від снарядів ховалися в основному жінки і діти. РФ цинічно обстрілювала навіть рятувальників, які намагалися розбирати завали.

Після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року захисників Маріуполя місто перейшло під окупацію Росії. Знищена вся інфраструктура Маріуполянемає ні газу, ні води, ні світла.

Реальні цифри загиблих серед цивільного населення та військових ЗСУ досі невідомі. Ворог замітає всі сліди своїх злочинів, спалюючи трупи, а на місці спалених будинків українців будуючи нові висотки.

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