За його словами, у деяких ситуаціях важлива саме кількісна перевага над ворогом.

Військове командування попросило президента Володимира Зеленського дозволити мобілізовувати більше українців. Можливо, це рішення на випередження.

Як повідомляє 24 Канал, таке припущення зробив екс- командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, Україні треба тримати руку на пульсі, адже напережодні ГУР повідомило, що Росія може призвати ще 450 тисяч осіб.

Деякі ЗМІ повідомляли, що Україна щомісяця мобілізує 10 тисяч чоловіків. Дикий зауважив, якщо це правда, то це зовсім небагато. Цих людей вистачає щоб компенсувати втрати та ротації.

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"Відмотаймо на рік назад. Якби ми тоді почали мобілізацію одночасно з росіянами, можливо, зараз ситуація у нас була б краща. А ми тоді почекали поки вони мобілізувалися і тільки з грудня – січня розгорнули велику хвилю української мобілізації. Запросили до армії тих людей, які зараз переважно здійснюють наступ", – сказав Дикий.

Екс-командир роти "Айдару" наголосив, що ключовим на війні залишається солдат, а не озброєння.

"На жаль, деякі речі можна компенсувати тільки чисельністю. Коли росіяни мобілізують велику кількість людей, то при всій технічній перевазі це можна компенсувати лише такою ж кількістю людей. Найближчі пів року нам треба мобілізувати приблизно півмільйона українців. Орієнтуймось на цю цифру, це неминуче", - зазначив Дикий.

Військовий зауважив, що боятися це нормально, адже на фронті дійсно дуже страшно, і це треба чесно визнавати. Проте для себе треба сприйняти реальність, що чим довше це буде тягнутися, тим до більшої кількості людей ця війна дотягнеться.

"Краще піти зараз і мати шанс, що ми наступного року цю війну перемогою закінчимо, аніж відкладати. Треба просто прийняти, що не хотіти на війну це нормально і те, що на цю війну потрібно іти треба розумом подолати", – підсумував він.

Мобілізація в Україні - деталі

Напередодні президент України Володимир Зеленський відповів, чи планує запроваджувати зміни у процесі мобілізації українців, зокрема, щодо збільшення кількості мобілізованих.

На брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи глава держави заявив наступне: "Скажу відверто: військові до мене із цим звернулися. Щоб дати можливість більше мобілізовувати".

За його словами, наразі важливим є питання про органи, які здійснюють мобілізацію, та про те, яким чином вони це роблять. Відтак, на думку Зеленського, першочерговим є питання "наведення порядку" у військкоматах та військово-лікарських комісіях.

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