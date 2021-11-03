За словами інфекціоністки, вона більш ніж 1,5 години намагалася дістатися робочого місця.

Марш проти вакцинації від COVID-19 в Києві заблокував рух транспорту і завадив багатьом людям дістатися роботи, зокрема й працівникам медичної сфери.

На це поскаржилася лікарка-інфекціоністка медичної мережі "Добробут" Станіслава Гапонова у себе у Facebook.

"Це не просто дно! Це щось неймовірне. Спочатку не повірила своїм очам. Придивилася - таки так. Сотні молодих працездатних людей вийшли вранці робочого дня на мітинг проти вакцинації. Це сюр. Я, інфекціоніст, не можу доїхати на свій прийом, де я лікуватиму людей від ковіду, а деяких відправлятиму у стаціонар, тому що мені перекрили дорогу "антивакцинатори". Моєму татові 80 років. Він хоче третю дозу вакцини. А 30-річні люди живуть з уявленнями з кам'яного віку", - написала вона.

За словами лікарки, вона більш ніж 1,5 години не могла доїхати на робоче місце.

Читайте такожЖурналісти купили підроблений COVID-сертифікат від клініки "Добробут" та показали його у прямому ефірі"Я коли-небудь напишу розповідь або повість. Або роман. Про свою роботу, про пандемію ковід, про лікарів і пацієнтів, а фабула його буде така. Головна героїня, лікар, їде на роботу і думає про 33-річного здорового хлопця, який помер минулого тижня в реанімації клініки, де вона працює. У нього було 100% ураження легенів. І тут дорогу її машині перекриває натовп "антивакцинаторів". Вони сміються, розмахуючи плакатами, показують, що нікого не пропустять. У тій же пробці стоїть машина швидкої допомоги, в якій реанімують пацієнта з дихальною недостатністю. Це літній чоловік. Він ще може говорити. З ним дочка. Він каже їй: "Бачиш, я ж просив зробити мені щеплення"... Так, я обов'язково про все це напишу. Коли вийду на пенсію. А поки я їду на роботу... вже 1,5 години...", - додала Гапонова.

Марш "антивакцинаторів" у Києві

Сьогодні, в середу, 3 листопада, в українській столиці розпочався марш "За права" або так званий марш "антивакцинаторів". Учасники акції серед іншого перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

Противники вакцинації оголосили хвилину мовчання в пам'ять про тих, "хто убитий вакциною". А також заблокували в центрі столиці авто з бочкою і розвернули її, побоюючись, що в бочці якась речовина, якою їх хочуть труїти.

Коронавірус в Україні

За минулу добу 2 листопада в Україні виявили 23 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова