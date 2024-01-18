За його словами, цей процес значно важчий, хоч повернення цих військовозобов'язаних громадян було б доречним.

Україні необхідно внести корективи до закону про мобілізацію, щоб зробити процес призову на військову службу справедливішим.

Як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report, новий закон повинен бути справедливим для тих, хто вступає до лав української армії.

"Мобілізація в Україні була оголошена відразу після введення військового стану 24 лютого 2022 року і триває досі. Тепер необхідно внести деякі корективи, щоб зробити цей процес справедливішим. Не думаю, що новий законопроект викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки не бачать остаточного варіанта документа, і у них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав збройних сил України", - сказав він.

Данілов відповів, що наразі від нардепів залежить те, коли законопроект буде винесено на обговорення у Верховній Раді.

Окремо секретар РНБО прокоментував питання про призов до армії українців, які зараз перебувають за кордоном.

"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", - додав Данілов.

Повернення військовозобов'язаних з-за кордону

В Україні наприкінці 2022-го року затвердили нові правила військового обліку, один з пунктів стосується військовозобов'язаних українців за кордоном - сприяння їхньому поверненню в країну.

Адвокат Андрій Новак пояснив, що за кордоном ніхто не уповноважений вручати повістки українцям. Також він заявляв, що повернути військовозобов'язаного в Україну неможливо.

Крім того, адвокат Тарас Никифорчук заявляв, що якщо людина потрапляє на територію іншої держави - законно чи не законно, — потрібні правові підстави для того, щоб її повернути.

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