Дуже важливо створити умови рівності і справедливості, наголосив Стефанчук.

Жодна країна світу не оголошувала демобілізацію під час війни. Про це сказав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Я вже неодноразово заявляв свою особисту позицію, що до питання мобілізації треба ставитися максимально з великою увагою. Я не знаю жодної країни, яка під час війни оголошувала демобілізацію. Я знаю країни, які забезпечували право справедливої ротації, коли, наприклад, ти два-три місяці на передовій, два-три місяці ти у відпустці. Така правильна ротація. Таких країн я знаю безліч. Практика демобілізації була в Українській Народній Республіці" – наголосив він в інтервʼю телеканалу "Ми-Україна".

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Водночас він зауважив, що це "певного часу вартувало нам державної незалежності". За словами спікера парламенту, це рішення призвело до оголення фронту.

"Я думаю, що нам дуже важливо не повторювати таких помилок, але знайти механізми, які дадуть можливість справедливо проходити службу і виконувати свій обов'язок із захисту Батьківщини. Тому що сьогодні виникає дуже багато питань – чому деякі люди фактично з першого дня на передовій, а інші, скажімо так, не зовсім бажають піддаватися мобілізації. Тому держава також вчиняє кроки, які абсолютно зрозумілі. Це питання застосування електронних ресурсів для мобілізаційних процесів. Дуже важливо створити умови рівності і справедливості, щоб не було так, що це задача лише окремих", – констатував Руслан Стефанчук.

Перспективи демобілізації військових в Україні

Поки від Кабінету міністрів України до Верховної Ради не надходило законодавчих ініціатив про можливість демобілізації військових. Про це заявив нещодавно народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, в комітеті це питання обговорювалося дуже ретельно. Але історія світових воєн не знає прикладів, коли до завершення повномаштабної війни здійснювалися комплексні заходи зі звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність і державний суверенітет. Веніславський додав, що це питання має не лише політичне, але й оборонне, безпекове та військове значення, бо ситуація на фронті залишається дуже складною.

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