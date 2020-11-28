Учасники заходу розгорнули великий банер з написами: «Вбивали тоді. Вбивають зараз», «Десять мільйонів на вашій совісті» і «Пам’ятаємо, хто наші вороги».

Активісти партії «Національний корпус» з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні проводять біля російського посольства у Києві акцію «Вбивали тоді. Вбивають зараз».

Як передає кореспондент УНІАН, біля дипломатичного представництва зібрались близько 100 представників партії.

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Активісти прийшли до посольства, щоб нагадати росіянам, що саме влада СРСР, правонаступницею якої вважає себе РФ, влаштувала в Україні терор голодом для того, щоб придушити повстання українських селян проти більшовиків.

Напроти центрального входу до посольства на Повітрофлотському проспекті учасники акції розгорнули великий банер з написами: «Вбивали тоді. Вбивають зараз», «Десять мільйонів на вашій совісті» і «Пам’ятаємо, хто наші вороги».

Перед банером учасники акції встановили 33 металевих хрести, які символізують 1933 рік, коли внаслідок організованого сталінським режимом голодом померло найбільше українців. Під кожним хрестом учасники акції запалили лампадки.

Слід зазначити, що посольство Росії охороняють близько 100 поліцейських.

Акція активістів «Національного корпусу» з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів біля російського посольства у Києві завершилася. Наприкінці акції «Вбивали тоді. Вбивають зараз» учасники запалили фаєри.

Під час виступів активісти партії заявляли, що РФ, як правонаступниця СРСР, має взяти відповідальність за Голодомор, як свого часу відповідальність за Голокост взяла Німеччина, та виплатити Україні компенсації за геноцид українців, а також виплатити компенсації іншим поневоленим народам – чеченцям, інгушам, кримським татарам, білорусам та всі іншим.

Нагадаємо, в Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

*** У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.

Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Традицію ставити запалену свічку у вікнах своїх осель на знак вшанування виморених голодною смертю ініціював у 2003 році відомий історик, політолог, дослідник Голодомору 1932-1933 років Джеймс Мейс.

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Автор: Дмитро Хилюк