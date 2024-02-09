Очолює делегацію голова комітету розвідки Майк Тернер.

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету розвідки Майком Тернером. Про це повідомила у мережі Х посол США в Україні Бріджіт Брінк, оприлюднивши фото прибуття учасників делегації на залізничний вокзал Києва.

"Приємно вітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу на чолі з головою розвідки Палати представників Майком Тернером. І в тому числі Френча Хілла, Джейсона Кроу, Ебігейл Спанбергер та Зака Нанна", - зазначила Брінк.

Питання допомоги США Україні відкрите: що варто знати

Ще у жовтні 2023 адміністрація Байдена подала до Конгресу запит на додаткове фінансування закордонних партнерів США. Там передбачалися і гроші для допомоги України, а саме – близько 60 млрд доларів. Проте досі законодавці запит не схвалили.

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Республіканці блокують розгляд допомоги Україні через питання безпеки кордонів. Байден заявив, що республіканці в Конгресі діють за вказівкою Дональда Трампа.

Вчора, 8 лютого, Сенат США проголосував за розгляд угоди на 95 мільярдів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Але це ще не остаточне рішення. Зокрема, питання цієї допомоги буде ще розглядатись у Палаті представників США.

Водночас, спікер Пентагону Патрік Райдер на прес-конференції заявив, що США продовжать постачати Україні озброєння для ППО. За його словами, для цього є певні механізми.

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