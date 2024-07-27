'Добре знав місто': мати підозрюваного у вбивстві Фаріон розкрила, як він опинився у Львові

За словами жінки, у сина були друзі у Львові, але їй про них нічого невідомо.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко добре знав Львів та орієнтувався, скільки камер відеоспостереження розташовано на його вулицях.

Про розповіла мати підозрюваного Олена Зінченко в інтерв'ю "Слідство.Інфо". За її словами, минулої весни хлопець навчався в академії "Dronarium" у Львові на оператора БПЛА. Олена каже, що тому син "добре знає місто і те, як багато там камер спостереження".

"Минулого року, у нього там зʼявилося чимало нових друзів, приїхав веселий і натхненний. І коли він ось це знову їздив у Львів, хоча казав спочатку, що буде у Тернополі, розуміла, що їде до друзів. Я не володію інформацією про цих людей", - сказала мати. Відео дня

Олена додає, що син хотів йти на війну, щоб захищати країну разом з батьком. Планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ, його зв'язки на території України та мотиви вчинення цього злочину.

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