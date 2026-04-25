ЄС готовий об’єднати зусилля з країнами Перської затоки щодо постачання енергоносіїв

В ЄК запропонували допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури країн Перської затоки, пошкодженої під час війни.

Європейський Союз готовий співпрацювати з країнами Перської затоки над новими проєктами з постачання енергоносіїв на світові ринки, які не стануть заручниками війни чи геополітичних конфліктів. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, події минулого місяця "дали суворий урок".

"Наша безпека не просто пов’язана, вона нерозривно пов’язана. Загроза для торгового судна в Ормузькій протоці є загрозою, наприклад, для заводу в Бельгії. Ми також готові об’єднати зусилля з країнами Перської затоки, щоб диверсифікувати експортну інфраструктуру, щоб вона не залежала виключно від Ормузької протоки", - сказала глава Єврокомісії.

Вона також запропонувала допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури країн Перської затоки, пошкодженої під час війни.

Заяви зі США щодо Росії та Ірану

Як повідомляв УНІАН, США не планують поновлювати винятки, що дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, які наразі перебувають у морі. А поновлення одноразового винятку для іранської нафти в морі повністю виключене.

Заяви Мінфіну США пролунали на тлі стурбованості на світових енергетичних ринках війною США проти Ірану, а також через закриття Ормузької протоки.

У березні США звільнили від зобов'язань щодо продажу російської нафти та нафтопродуктів з метою стабілізації світових енергетичних ринків після того, як ціни на сиру нафту зросли вище $100 за барель.

