Військові дроном евакуювали пенсіонерку із 'сірої зони' на Донбасі (відео)

Військові евакуювали літню жінку із "сірої зони", посадивши її на наземного робота. Про це повідомляє в своєму Телеграм Третій армійський корпус ЗСУ.
Зазначається, що дронщики 60-ї мехбригади помітили на дорозі в районі Лимана літню жінку. Вона рухалася в зоні обстрілів, минаючи "вирви від снарядів і тіла односельців".
За порятунок пенсіонерки взялися бійці роти безпілотних наземних систем "Cerberus". Зазначається, що наземного робота накрили ковдрою і розмістили на ньому напис "Бабуся, сідай!", аби поява дрона її не налякала.
Зрештою, все вдалося. Жінка сіла на робота, і той доставив її в безпечне місце, де пенсіонерку зустріли українські бійці. Загалом рятувальна операція тривала чотири години.
Повідомляється, що евакуйованій жінці 77 років, з яких 53 вона прожила у власному будинку, доки його не зруйнували окупанти.
Як повідомили в Третьому корпусі, ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводили до точки евакуації.
Дронова евакуація з передової
Як писав УНІАН, Україна розвиває важкі мультикоптери, здатні евакуювати поранених із поля бою. Йдеться про збільшені безпілотники, які раніше використовувалися для логістики та бойових завдань, а тепер розглядаються як альтернатива традиційній евакуації в умовах підвищеної небезпеки. Особливо актуально це для так званої "сірої зони" – ділянок, насичених ворожими дронами, де наземна евакуація часто неможлива.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військові вже тестують повітряні платформи для евакуації у межах концепції "золотої години", яка критично важлива для виживання поранених. Водночас ключовим недоліком залишається відсутність медика на борту, що обмежує можливості стабілізації стану під час транспортування.