Військові дроном евакуювали пенсіонерку із 'сірої зони' на Донбасі (відео)

Жінка намагалася самостійно покинути небезпечну зону, але рухалася надто повільно.

Військові евакуювали літню жінку із "сірої зони", посадивши її на наземного робота. Про це повідомляє в своєму Телеграм Третій армійський корпус ЗСУ.

Зазначається, що дронщики 60-ї мехбригади помітили на дорозі в районі Лимана літню жінку. Вона рухалася в зоні обстрілів, минаючи "вирви від снарядів і тіла односельців".

За порятунок пенсіонерки взялися бійці роти безпілотних наземних систем "Cerberus". Зазначається, що наземного робота накрили ковдрою і розмістили на ньому напис "Бабуся, сідай!", аби поява дрона її не налякала.

Зрештою, все вдалося. Жінка сіла на робота, і той доставив її в безпечне місце, де пенсіонерку зустріли українські бійці. Загалом рятувальна операція тривала чотири години.

Повідомляється, що евакуйованій жінці 77 років, з яких 53 вона прожила у власному будинку, доки його не зруйнували окупанти.

Як повідомили в Третьому корпусі, ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводили до точки евакуації.

Дронова евакуація з передової

Як писав УНІАН, Україна розвиває важкі мультикоптери, здатні евакуювати поранених із поля бою. Йдеться про збільшені безпілотники, які раніше використовувалися для логістики та бойових завдань, а тепер розглядаються як альтернатива традиційній евакуації в умовах підвищеної небезпеки. Особливо актуально це для так званої "сірої зони" – ділянок, насичених ворожими дронами, де наземна евакуація часто неможлива.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військові вже тестують повітряні платформи для евакуації у межах концепції "золотої години", яка критично важлива для виживання поранених. Водночас ключовим недоліком залишається відсутність медика на борту, що обмежує можливості стабілізації стану під час транспортування.

