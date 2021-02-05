87-річний житель Черкас Євген Антропов встановив новий рекорд, проїхавши на гірськолижному курорті 20 трас і 32 спуски за шість з половиною годин.
Читайте такожВласниця найбільшої колекції виробів із сонечками хоче встановити світовий рекорд (відео)Про це повідомляє керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.
"Євген Антропов, гірськолижник-любитель з Черкас, у свої 87 років носиться на лижах як рисак іподром. І повірте, дасть фору будь-кому з нас. Свій день народження він зустрів у Буковелі, де за 6,5 годин прокатав 20 трас, 32 спуски різної складності, в тому числі й "чорні". За це і отримав звання рекордсмена", - йдеться в повідомленні.
Антропов вперше став на лижі "в роки пізньої молодості" - в 79 років.
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