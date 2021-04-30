За словами лікарки, хвороба нова і дослідження тривають.

Повторні зараження коронавірусом залежать від багатьох факторів. Але в першу чергу від імунітету, а антитіла не завжди вказують на те, що людина не захворіє або захворіє.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла інфекціоніст Леся Радковська.

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За її словами, важливішим є клітинний імунітет, який і реагує на вірус і виробляє антитіла.

За словами лікарки, хвороба нова і дослідження тривають. Частина із них доводить, якщо перехворіли, то ми на 6 місяців маємо імунітет, але є різні перебіги коронавірусу.

"Але ми не маємо сподіватись лише на свій імунітет, а й на себе. По-перше, якщо будемо дотримуватись правил карантину, то зменшимо ймовірність повторного інфікування. По-друге, вакцинація", – розповіла інфекціоністка.

“З тих випадків, які знаю особисто, другий – важчий. Перші випадки були незначні, вік приблизно 30-50 років, тоді другий вже складніший перебіг. Бувало й таке, що і перший, і другий раз легкий. Бувало в сім’ї, що пів року тому – хворіла лише дружина і діти, а через пів року – лише чоловіки”, - стверджує Леся Радковська.

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Автор: Вікторія Гордієнко