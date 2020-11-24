Йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Співробітники Кіберполіції в Кіровоградській області викрили ймовірного організатора нелегального ОТТ-сервісу, назва якого поки що не розголошується в інтересах слідства.

13.11.2020 співробітники поліції із залученням спецпідрозділу провели санкціоновані судом обшуки у фігуранта, вилучивши більш ніж півсотні серверів, комп‘ютерну техніку, мобільні телефони, маршрутизатори, жорсткі диски, флеш-накопичувачі та документацію.

Кримінальне провадження було ініційовано за зверненням групи 1+1 media, інтереси яких представляє Smartsolutions Law Group, та «Медіа Групи Україна». Розмір завданих цим правовласникам збитків сягає 7 млн. грн.

Сергій Чернящук, експерт з питань інтелектуальної власності «Медіа Групи Україна», коментує: «Як правовласник ми постійно виявляємо піратські сервіси, які порушують права інтелектуальної власності нашої компанії, але вперше стикаємося з таким безтурботним і самовпевненим медіа-піратом. Тому припинення незаконної діяльності даного піратського сервісу для нас так само важливо, як і залучення організаторів до суворої кримінальної відповідальності».

Як повідомляють адвокати Smartsolutions Law Group, діяльність піратського ресурсу була організована з розмахом, зокрема, сервіс надавав глядачам нелегальний доступ до сотень телевізійних каналів за досить символічну плату на місяць, не укладаючи жодних ліцензійних договорів з правовласниками. Послугами ресурсу користувалось близько мільйона абонентів з різних країн, отже виручка тіньового бізнесу сягала щонайменше 1 мільйон доларів CША щомісячно.

Поряд з українськими телеканалами глядачі мали доступ до каналів «Россия 1», «НТВ», «СТВ», «Первый канал», «Рен-ТВ», «Звезда», «НТВ-Планета», «ТВЦ» та інших телеканалів країни-агресора, мовлення яких в Україні обмежено.

При цьому деякі платіжні системи приймали від українських абонентів оплату послуг нелегального ОТТ-сервісу без будь-яких обмежень.

В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи «Чисте небо», коментує цю справу: «Схоже, що цього разу Кіберполіція дійсно впіймала «велику рибу», тим складнішим і цікавішим буде цей кейс. Звісно, ми маємо дочекатися результатів технічної експертизи вилученого обладнання та оголошення підозри у скоєнні злочину. Впевнені, що буде підтверджене порушення прав й інших правовласників, які, сподіваюсь, доєднаються до цього кримінального провадження».

В’ячеслав зазначив, що особливістю ситуації є також те, що цей ресурс не тільки порушував права інтелектуальної власності, а за попередніми даними ще й розповсюджував «заборонені» телеканали країни-агресора. Такі дії є небезпекою для інформаційного простору України, і це питання має привернути увагу як профільного міністерства, так і Служби безпеки України.

«Ми завжди наголошували на тому, що піратські сервіси — це не тільки про комерційні інтереси правовласників, а часто це питання національної безпеки. Відповідні звернення щодо переліку таких ресурсів неодноразово направлялися нами до компетентних органів, але дієвої реакції досі немає.

Попри все, ми налаштовані йти до кінця у захисті своїх прав, незважаючи на будь-які складнощі і, безумовно, вдячні Кіберполіції за якісну роботу», — резюмує В’ячеслав Мієнко.

Як відзначають співробітники Кіберполіції в Кіровоградській області, за порушення прав інтелектуальної власності організатору ресурсу загрожує до 6 років ув‘язнення. Слідчі дії тривають.

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Автор: УНІАН