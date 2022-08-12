Під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-Матері" та замінити його тризубом.

Цьогоріч влада розроблятиме план демонтажу гербу СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" у Києві та проводитиме підготовку до технічних робіт. Повністю його збираються замінити у 2023 році.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 серпня в ефірі телемарафону.

"Будемо знімати серп і молот, будемо обережно переносити пам’ятки радянським "видатним" діячам, але будемо робитимемо це відповідно до закону. Ми все ж таки Європейська держава", – сказав Ткаченко.

Міністр зазначив, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

Окрім цього наразі існує законодавче протиріччя між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.

У Мінкульті також анонсували конкурс на проект українського герба, який мають розмістити на щиті замість серпа і молота.

"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні і проектні , на це в нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді ж як і конкурс на проєкт Тризубу, який ми збираємось там розмістити", – каже Ткаченко.

Він також нагадав, що під час голосування у додатку "Дія" 85% з 800 тисяч людей висловились за те, щоб прибрати радянський герб зі щита "Батьківщини-Матері" та замінити його тризубом.

Ткаченко вважає це доказом того, що у свідомості українців сприйняття монумента змінилось у порівнянні з радянським часом.

"Це наша "Батьківщина-мати" яка дивиться на схід і захищає цю країну", – сказав він.

Довідка УНІАН. Монументальна скульптура "Батьківщина-Мати" була відкрита на високому правому березі Дніпра у 1981 році. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Загальна висота монумента з постаментом - 102 метри, з них висота скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) - 62 метри. Статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн в одній руці та 13-тонний щит з гербом СРСР розміром 13 на 8 метрів в іншій. Вся споруда важить 450 тонн.

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