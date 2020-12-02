Відомий в Україні виробник товарів для сну і відпочинку ТОВ «ГРУПА ВЕНЕТО» показала в місті Черкаси інноваційне виробництво VENETOMED, яке випускає якісні засоби індивідуального захисту для вітчизняних медиків, котрі ведуть боротьбу з пандемією коронавірусу.

За словами директора ТОВ «ГРУПА ВЕНЕТО» Оксани Місюри, перші костюми для медиків компанія почала виробляти ще у квітні.

«Це був вимушений крок, тому що ми в березні зрозуміли, що всі наші лікарі абсолютно беззахисні. Ніде неможливо було купити ні комбінезонів, ні масок. Ми все це прекрасно пам'ятаємо. І тоді ми подумали, що ми робимо найкраще? Ми прекрасно вміємо шити, тому і вирішили, що будемо шити захисні комбінезони для медиків», - сказала вона.

На перших порах основним матеріалом для костюмів виступала водонепроникна тканина «болонья», шили їх на звичайних швейних машинах, тому в місцях швів неможливо було забезпечити 100%-й захист від так званих «інфекційних агентів». Спочатку ні про яку комерційну вигоду мови не йшло – костюми безкоштовно роздавали медикам, які на момент початку пандемії опинилися взагалі без будь-якого захисту.

Однак з часом компанія почала вивчати існуючі технології, а також іноземні зразки медкостюмів. У підсумку, «ВЕНЕТО» закупила 100 спеціальних ультразвукових машин, які фактично «зварюють» шви, що забезпечує гарантований захист від коранавірусу і багатьох інших інфекцій.

Вже на початку червня компанія почала серійно випускати засоби індивідуального захисту, які відповідали міжнародним стандартам якості. На цей час VENETOMED виробляє бахіли, медичні комбінезони та халати, які мають четвертий і п'ятий клас захисту, що достатньо для роботи в «червоних» зонах карантину.

Нещодавно компанія пройшла і вітчизняну сертифікацію, отримавши сертифікат на відповідність ДСТУ EN 14126: 2008 «Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів».

«Велика проблема полягала в тому, що до останнього моменту в Україні це неможливо було перевірити, у нас не існувало лабораторій, які б могли провести тести про те, що цей комбінезон відповідає всім вимогам. І ось минулого тижня ми отримали останнє підтвердження в українській лабораторії, що ми відповідаємо стандарту 14126», - підкреслила Оксана Місюра.

Компанія на цю мить вже співпрацює з великою кількістю лікарень по всій країні, причому в першу чергу націлена на те, щоб виконати своє зобов'язання перед суспільством – захистити саме вітчизняних лікарів.

Разом з тим, в планах компанії значиться також проходження сертифікації для розширення ринків збуту, оскільки продукція VENETOMED дієво захищає не тільки від коронавірусу, а й від уражень внаслідок радіоактивних і хімічних забруднень.

Як додав директор виробництва Venetomed Олександр Згіблов, на цей час там працює понад 200 швачок. Зараз воно випускає близько 5000 комплектів якісного та надійного захисного одягу за зміну, але вже в найближчі два місяці компанія планує збільшити виробництво вдвічі, для чого закуповуються ще близько 100 УЗ-машин для шиття медкостюмів. Також істотно буде збільшений і штат співробітників. Для цього компанія займається постійним навчанням швачок, співпрацює з центром зайнятості та училищами.

Варто також відзначити, що високу якість продукції VENETOMED вже оцінила держава. Компанія вже здійснила перші поставки за контрактом з держпідприємством «Медичні закупівлі», яке замовило у «ВЕНЕТО» виготовлення 700 тисяч захисних халатів.

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Автор: УНІАН