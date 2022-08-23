За його словами, для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність.

Крим після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час другого саміту Кримської платформи.

"Я хочу підкреслити: для України Крим - це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста. Для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність. Крим був і є Україною, і після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Я в цьому впевнений. Паспорт громадянина України буде і паспортом ЄС. І це колосальні можливості для усіх наших людей, які живуть у Криму. Дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, порти Криму будуть портами усієї Європи. Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем", - заявив президенту.

Він наголосив, що тільки Україну хвилює справжня безпека Криму.

Як раніше повідомляв УНІАН, більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу після вибухів на початку серпня на авіабазі "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму.

Аналітики ISW вважають, що бажання РФ посилити захист окупованого Криму відволіче їхні сили від лінії фронту.

За словами радник ОПУ Олексія Арестовича, операція зі звільнення Криму почалась.

Вас також можуть зацікавити новини: