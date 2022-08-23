Крим після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час другого саміту Кримської платформи.
"Я хочу підкреслити: для України Крим - це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста. Для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність. Крим був і є Україною, і після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Я в цьому впевнений. Паспорт громадянина України буде і паспортом ЄС. І це колосальні можливості для усіх наших людей, які живуть у Криму. Дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, порти Криму будуть портами усієї Європи. Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем", - заявив президенту.
Він наголосив, що тільки Україну хвилює справжня безпека Криму.
Як раніше повідомляв УНІАН, більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу після вибухів на початку серпня на авіабазі "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму.
Аналітики ISW вважають, що бажання РФ посилити захист окупованого Криму відволіче їхні сили від лінії фронту.
За словами радник ОПУ Олексія Арестовича, операція зі звільнення Криму почалась.