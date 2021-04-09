Найменший штраф становить 34 тисячі гривень, а максимальний - 170 тисяч гривень.

Десятки ресторанів та нічних клубів в Україні продовжують працювати підпільно попри заборону через локдаун. Держспоживслужба регулярно проводить перевірки, складає протоколи і скеровує їх до суду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Києві рейди проводять щойно сутеніє, інспектор Денис Бігун удає з себе гостя у дорогому ресторані в’єтнамської кухні на Великій Васильківській і його охоче впускають. За столиками сидять відвідувачі, хоча це - заборонено.

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Заклади у «червоній зоні» не мають права впускати людей навіть до вбиральні. Та у залі на другому поверсі майже «повна посадка», люди спокійно вечеряють. Смакувати перед камерами - некомфортно, гості потроху розходяться. Інспектор на адміністраторку закладу виписує протокол.

«Він направиться до суду і суд уже буде вирішувати, яка сума штрафу буде накладена на цей ресторан», - каже інспектор.

Найменший штраф становить 34 тисячі гривень, а максимальний - 170 тисяч гривень. Утім, у Держспоживслужбі переконують, що їхня мета не зібрати гроші.

«Метою є те, щоб усі люди додержувалися карантинних заходів і не хворіли! Бо щодня в Україні близько 20 тисяч хворих, і це лише те, що фіксується», - додає Денис Бігун.

Схожа ситуація і у ресторані східної кухні на вулиці Антоновича, де також сидять люди за столиками.

«Це не люди, це наш персонал, наші волонтери. Вони обговорюють маркетинг, те як далі буде просуватися ресторан, можливість здачі в оренду, бо ж ми не витягуємо через карантин», - твердить адміністраторка.

Цей заклад теж отримує протокол і він стає 385-м, який виписують лише у Києві за три тижні жорстких карантинних обмежень.

Щодня лише в столиці перевіряють близько тисячі закладів.

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Автор: Денис Прядко