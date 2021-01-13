Шмигаль вважає 8 січня «оптимальною датою» для початку локдауну.

Посилений карантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус та спокійно ввійти у процес вакцинації.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 січня, роз’яснюючи мету введення січневого локдауну.

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«Більшість європейських країн пішли за сценарієм запровадження локдаунів у грудні й зараз продовжують навіть до лютого. Ми розуміли, що грудень – найбільш ефективний місяць з точки зору економіки, тому закрити Україну на жорсткий карантин у грудні означало б значно більший удар по економіці, ніж у січні – коли ділова активність суттєво падає. Плюс – показники дозволяли зробити таким чином», – переконаний глава Кабміну.

Шмигаль додав, що 8 січня для початку локдауну було «оптимальною датою», оскільки в цей період можна запобігти поширенню вірусу після свят й розірвати ланцюг захворюваності, що утворився під час новорічних святкувань.

«Попри оптимальну динаміку кількості хворих ці заходи є доречними для подальшої стабілізації епідеміологічної ситуації», – вважає прем’єр.

Також він зауважив «важливий аргумент»: мінімізація факторів, щоб «поширення сезонного грипу не накладалось на епідемію коронавірусу. Це було б додатковим навантаженням на лікарні та лікарів».

Щодо заборони торгівлі непродовольчими товарами

Прем’єр, коментуючи доцільність посилення обмежень, нагадав про розпорядок роботи магазинів.

«Ми встановили обмеження, які максимально запобігають скупченню людей, наприклад, обмеження роботи магазинів непродовольчих товарів», – сказав Шмигаль.

Не забув прем’єр й про реакцію суспільства.

«Є велика кількість нарікань і жартів, чому у супермаркетах не можна купити щось непродуктове. Розумію, але купівля непродовольчих товарів збільшує мобільність населення. Це також означає: більше часу в магазині, а отже більша можливість перетнутися з інфікованим», – стверджує глава уряду.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: УНІАН