Російський дрон атакував Головне управління СБУ на Львівщині, - ОВА

Ввечері у середу, 18 березня, російські окупаційні війська вдарили по Львову дроном. Атаковано Головне управління Служби безпеки України у Львівській області.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Телеграм-каналі. За його словами, є руйнування.

Крім того, у Львові виявляють уламки ворожого безпілотника, попередив чиновник.

"Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС", – додав Козицький.

На місці влучання працюють всі профільні служби.

Атаки РФ по Україні

Вранці 18 березня російські загарбники атакували Харків. Ворог поцілив по Холодногірському району міста. Внаслідок удару загинула людина.

Ввечері середи ворог атакував Волинську область. У Нововолинську було влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Влада повідомляє, що знеструмлено тисячі абонентів.

Напередодні РФ завдала масованого удару по Одещині. Внаслідок нічної атаки уражено баржу, енергетичну та портову інфраструктуру. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В окремих населених пунктах спостерігалися перебої в електропостачанні.

