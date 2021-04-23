Наразі вакциною Pfizer щеплюють мешканців та персонал будинків для літніх людей.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли Україна може отримати чергову партію вакцини Pfizer-BioNTech.

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«Сьогодні отримали листа від COVAX про можливість поставки чергової партії вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в кількості 473 тисяч 850 вже на тижні з 17 травня», – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що минулого тижня в Україну прибуло 117 тисяч доз Pfizer-BioNTech:

«Зараз нею щеплюють мешканців та персонал будинків для літніх людей».

Вакцина Pfizer в Україні

16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

За словами Ляшка, отримані 117 тисяч доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення впродовж 25 днів.

Вакцинація цим препаратом в Україні розпочалася 18 квітня.

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Автор: Катерина Шварц